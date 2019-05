Vriendinnen richten studentenclub Vader Malina op Wannes Vansina

24 mei 2019

19u15 0 Mechelen Negen vriendinnen uit Mechelen die in Leuven studeren, richten studentenclub Vader Malina op. “Het is begonnen als een mopje, maar gaandeweg werd het serieuzer en serieuzer. In september beginnen we eraan.”

Een studentenclub voor mannelijke studenten uit het Mechelse bestaat al lang, maar voor studentes uit de regio was er nog niks in Leuven. Vandaar dat de negen beslisten om er zelf een op te richten om zo contact te houden met de vriendinnen van het thuisfront. Een wapenschild hebben ze al. “Links bovenaan zie je het wapenschild van Mechelen, rechts ons monogram. Links beneden tenslotte pintjes. Die staan niet enkel voor bier, maar vooral voor plezier en lachen. We zijn een toffe vriendinnengroep die ook graag op café gaat”, lacht senior Sam Verdaet (20).

Het schild is er dus alsook een presidium, een clubcafé en leden nog niet. Alle studenten uit Mechelen en omstreken zijn welkom om zich aan te sluiten. Of dat niet achterhaald is, een club louter voor vrouwen? “Misschien wel, maar in Leuven is dat de gewoonte. De vrouwelijke clubs beginnen met ‘Vader’, de mannelijke met ‘Moeder’. Het biedt voordelen. Enkel meisjes creëert een hechte onderlinge band. We zijn een club, maar evenzeer een vriendinnengroep. We kunnen bij elkaar terecht”, leggen quaestor Ella Andries (19) en communicatieverantwoordelijke Kheara Hendrickx (19) uit.

Vader Malina plant typische studentikoze activiteiten als dopen, TD’s en cantussen, maar ook rustige club- en filmavonden. “Het hoeft niet altijd feesten of keigroot te zijn.” Maar de nieuwe studentenclub moet wel een blijver worden. “Als we over dik twee jaar Leuven verlaten, dan willen de club kunnen doorgeven. Daarvoor moeten we zoveel mogelijk leden vinden. Maar eerst: onze examens!”

Vader Malina is terug te vinden op Facebook en op Instagram.