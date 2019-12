Vrienden van Betzenbroeck verkopen ‘magische kalenders’ Wannes Vansina

23 december 2019

12u14 0 Mechelen De Vrienden van Betzenbroeck hebben in samenwerking met Studio Belle Epoque een kalender gemaakt met Betzenbroeck als decor. Met de opbrengst van de verkoop willen ze het historische kasteeldomein beschermen.

Betzenbroeck ligt verstopt tussen Hotel Malcot en het Bos Van Loos in Muizen. Al jaren ijveren de Vrienden voor eerherstel. Om geld in het laatje te krijgen, trokken ze in het gezelschap van Studio Belle Epoque naar het privé-domein voor een kalender.

“De mensen van Studio Belle-Epoque hebben mooi acteerwerk afgeleverd en fotograaf Eddy Peeters heeft dat schitterend vastgelegd”, zegt Bruno De Wit van de Vrienden van Betzenbroeck. “De groep was zeer onder de indruk. Ze waren precies tijdreizigers uit het einde van de 19e eeuw die nog eens terugkwamen naar het kasteeldomein om te zien wat er nog van overbleef.”

Gustave Min beaamt dat. “Het bezoek aan het domein Betzenbroeck was een magisch-realistisch moment. Wij wisten niet dat hier zo’n prachtig bosgebied bestond. Echt ongelofelijk. Hier moet echt iets mee aangevangen worden. De historische bruggen, waaronder één met inscriptie 1776, moeten gerestaureerd worden, alsook het koetshuis.”

De toekomst blijft evenwel onduidelijk. De stad legde intussen wel leegstandtaks op om de druk op de ketel te verhogen, maar deze wordt volgens de Vrienden van Betzenbroeck aangevochten door de eigenaars. “Ze hebben wel de bomen op het dak van het koetshuis verwijderd om verder verval te voorkomen”, zegt De Wit.

De kalender is voor 10 euro te koop bij Standaard Boekhandel en bij De Korenmet en kan ook worden besteld via bosvanloos@gmail.com.