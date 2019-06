Vrienden openen pop-up evenementenlocatie PLATEAU: “We tillen uitgaansleven naar hoger niveau” Wannes Vansina

18 juni 2019

20u17 4 Mechelen Vijf Mechelse vrienden hebben dinsdagavond PLATEAU voorgesteld, een pop-up evenementenlocatie aan het Douaneplein. Drie maanden lang kunnen bezoekers er bij de ondergaande zon terecht voor een divers aanbod aan feestjes. “We proberen organisatoren en hun publiek letterlijk en figuurlijk op te tillen.”

De vijf zijn Maarten Boodts, Mathieu De Coninck, Stef Winkeleer, Max Trentels en Nick Schaepherders. De gemeenschappelijke deler: Hexagon, het licht- en geluidsbedrijf waarmee ze sinds vijf jaar het nachtleven in Mechelen een boost willen geven. Mechelaars kunnen hen kennen van onder meer Metadrome, het Plug In Festival en Maanrockpodium De Koer. Met PLATEAU willen ze echter vooral andere organisatoren een platform bieden. Eentje van drie meter hoog gebouwd door Fritz Decors. “Wij creëren een plek waar evenementorganisatoren drie maanden lang hun ding kunnen doen.”

PLATEAU ligt op jongerensite Transit M, tussen de Loods, Den Hangar en het skatepark. “Vorig jaar legde de stad hier een multifunctioneel evenementenplein aan. Bedoeling was dat hier tal van evenementen zouden worden georganiseerd, maar we zijn nu een jaar verder en ik denk niet dat hier al veel is gebeurd. Bij 2800leeft denken ze omdat er nog niet veel voorbeelden zijn geweest. Onze missie is om van deze locatie drie maanden lang een centrale hotspot te maken, zowel voor bezoekers als voor organisatoren. Dat tijdens de weekends en op feestdagen.”

Mechelaars moeten de komende drie maanden

niet naar de grootsteden, ze kunnen hier bij ons terecht Organisator Maarten Boodts

Rondom de verhoogde dansvloer voor 300 personen komen tafels te staan waaraan je gezellig iets kan drinken, maar de rode draad doorheen de zomer is muziek. “Hierin gaan we ontzettend breed. De focus ligt niet enkel op elektronische muziek of de gebruikelijke concepten die je in een donkere club vindt. Zo komt stille disco langs met hun koptelefoons en zijn er ook meer ‘laid-back’-concepten zoals ‘Chill met Vinyl’. Sommige evenementen zijn gratis, andere betalend. ”

Een volledige kalender is terug te vinden op www.facebook.com/Plateau2800. Op vrijdagen en zaterdagen mogen de evenementen duren tot middernacht, op zondagavond tot 22 uur. Een andere rode draad: Mechelen. “Niet alleen de organisatoren zijn Mechels, we werken ook met Mechelse producten zoals de limonades van Pomo en Gouden Carolus.”

Het initiatief is welkom. Afgezien van de festivals dreigde het stilletjes te worden na het afhaken van de zomerbars Komeet en T’Ile Malines. “PLATEAU is meer dan een troost”, lacht Boodts. “Mechelaars moeten de komende drie maanden niet naar de grootsteden, ze kunnen hier bij ons terecht.”

Het openingsfeest vindt nu zaterdag vanaf 16 uur plaats. De line-up bestaat volledig uit lokale deejays. Een dag later nodigt DJ Delivery Guy tussen 15 en 22 uur enkele collega’s van hem uit om het weekend af te sluiten. Beide evenementen zijn gratis en bedoeld als kennismaking.