Vrienden lanceren schattenjacht: “Virtueel, maar je moet ook uit je kot!” Wannes Vansina

02 juli 2020

11u47 8 Mechelen Vennoten Guillaume Clerens en Maxim Cvetkovic (beiden 24) lanceren morgen vrijdag een schattenjacht doorheen Mechelen. Hun treasure hunt speel je vooral virtueel, al zal je af en toe ook echt uit je kot moeten wil je een van de prijzen in de wacht slepen.

De vrienden hebben samen VR-Horizon. Ze werken al zo’n vijf jaar samen. “We zijn met een dag verschil in hetzelfde ziekenhuis geboren, maar leerden elkaar een kleine twintig jaar later pas echt kennen na een pintje te zijn gaan drinken. Sindsdien zitten we met elkaar opgescheept”, lachen ze.

Hun VR-Horizon is gevestigd op de Korenmarkt, boven het kantoor van notaris Gauthier Clerens, de vader van Guillaume. Het is op dat plein dat hun virtuele zoektocht begint. Deelnemers krijgen er het eerste raadsel voorgeschoteld. “De eerste tien vraagstukken zijn gemakkelijk, daarna wordt het moeilijker”, verklappen de vennoten.

QR-codes

Het antwoord leidt naar een andere plek in de stad. Virtueel, al zullen deelnemers ook écht op wandel moeten. “Niet alles verloopt via het scherm. Af en toe zullen speurneuzen op locatie moeten gaan om een QR-code te gaan lezen of een selfie te gaan maken.”

Ze gebruiken de tools waar ook hun bedrijf mee werkt. Guillaume en Maxim maken onder meer virtuele rondleidingen voor de vastgoedmarkt en laten potentiële kopers online door huizen lopen. Ook voor hun treasure hunt maakten ze 360 graden foto’s.

Prijzenpot

Dankzij de steun van de middenstand kunnen ze een prijzenpot met een totale waarde van 1.500 euro weggeven. Deelnemers kunnen gaan voor de hoofdprijs of voor een van de nevenprijzen.

“De schattenjacht is deels een promostunt, maar het was voor ons ook gewoon heel tof om te doen. We zijn beide geboren en getogen in Mechelen. Leuk om onze expertise een keer te kunnen gebruiken voor een tour door de stad. Hopelijk beleven deelnemers er evenveel plezier aan als wij.”

Meer info en inschrijvingen via www.vr-horizon.be/treasure-hunt.