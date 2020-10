Vreugde om sociale woonst bij gezin van Christel is van korte duur: “Na enkele uren al gaslek” Wannes Vansina

05 oktober 2020

19u43 1 Mechelen Een sociale woning toegewezen krijgen en deze na enkele uren alweer moeten ontruimen omwille van een gaslek. Het overkwam het gezin van Christel Stessens afgelopen weekend. Pech lijkt het gezin te achtervolgen, want vier jaar geleden verloor het de eigen woonst op de Oude Antwerpsebaan nadat het dak vervaarlijk begon te kraken.

De mama en haar drie grote kinderen woonden tot vorige week in een doorstroomwoning van het Sociaal Huis. Eigenlijk veel langer dan mocht, maar ze vonden nergens anders een geschikt onderkomen. Half september kregen ze goed nieuws: het gezin kreeg een woning van Sociaal Verhuurkantoor Mechelen. “Eindelijk verhuizen”, klonk het verheugd.

Maar die vreugde was van korte duur. Langer dan een paar uren konden ze niet genieten van hun woonst in de Sijsjesstraat. “Tijdens de verhuis vonden we het er al raar ruiken, maar volgens de technieker kwam dat omdat de schouw eens gekuist moest worden.”

Ziekenhuis

De gasgeur beterde er niet op, integendeel. Eerst begon de hond raar te doen, vervolgens werden dochter Lynn en een vriendin onwel. Omdat aan CO werd gedacht, werden ze ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. “Ze kregen er zuurstof.” Het gevaarlijke gas was gelukkig niet de dader.

Het huis werd voor de zekerheid wel afgesloten. “Onze eigen techniekers hebben vandaag een gaslek vastgesteld in de muur. De ernst moet verder worden onderzocht, maar de woning kan zeker een maand niet betreden worden”, zegt voorzitter van Sociaal Verhuurkantoor Mechelen Elisabet Okmen. Ze wijst erop dat er geen gevaar meer is.

Noodoplossing

Worden de woningen dan niet gecontroleerd vooraleer ze te huur worden aangeboden? “Jawel, maar je kan niet alles vaststellen. We zijn wel meteen op zoek gegaan naar een noodoplossing. Die hebben we dankzij onze samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt snel gevonden. Eind goed al goed.”

Die noodoplossing: een appartement met drie slaapkamers in de Sint-Jacobstraat. Stessens is blij dat er zo snel iets uit de bus kwam, al beschikken ze er voorlopig enkel over de hoogstnodige spullen. “Er komen stopcontacten uit de muur en er zijn vochtplekken, maar kom: het is min of meer in orde.”

Razend

Maar tegelijk is ze razend en triest over hoe het gelopen is. “Want dat huis was ook voor de rest niet in orde. Ik hoop maar dat dit wel het geval zal zijn als we weer mogen verhuizen, wanneer en waarnaartoe dat dan ook moge zijn.”