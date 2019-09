Vrachtwagen belandt in gracht op R6 TVDZM

30 september 2019

Op de R6 in Mechelen-Noord is vanochtend een vrachtwagen gekanteld. De vrachtwagen, die geladen was met een hoogtewerker, belandde in de gracht naast de rijbaan. De trucker kon zelfstandig uit de wagen geraken maar raakte wel gewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie en brandweer zijn ter plaatse. Een rijbaan in de richting van Sint-Katelijne-Waver werd afgesloten. De vrachtwagen moet getakeld worden. Vermoedelijk zal dit pas na de ochtendspits gebeuren. Door het ongeval was er wel wat vertraagd verkeer.