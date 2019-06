VR Base opent virtualreality-arena in Huyghebaert: “Ook leger, marine en politie hebben interesse” Wannes Vansina

14 juni 2019

15u29 0 Mechelen VR Base opent zaterdag een virtualreality-arena op de Huyghebaertsite in Mechelen-Zuid. Spelers kunnen er in een virtuele wereld naar hartenlust op elkaar schieten. Het gaat al om de vierde vestiging in acht maanden tijd van het bedrijf, dat werd opgericht door twee broers uit Blaasveld. “We zijn er niet alleen voor gamers, maar ook voor het leger, de marine en politiediensten.”

VR Base is het geesteskind van de broers en ondernemers Lode en Arne Snackaert. Samen met Glenn Roggeman openden ze in september hun eerste VR Base in de AED Studios in Lint. Daarna volgden vestigingen in Geel en Den Haag en zaterdag er ook een vestiging in Mechelen bij. “Aanvankelijk wilde we onze eerste vestiging in Huyghebaert openen, maar door de lange duurtijd voor een vergunning hebben we daar anderhalf jaar op moeten wachten. We hebben hier twee arena’s van 15 op 15 meter en ons hoofdkwartier”, vertelt Lode Snackaert.

R&D

Ook het research & development center is in Mechelen-Zuid gevestigd. “We doen alles zelf, zowel hardware als software. De wapens kochten we in eerste instantie wel aan, maar hoewel ze de duurste en beste op de markt waren, hebben wij ze nog verbeterd. De spellen maken we volledig zelf. Mijn broer is ingenieur en doet de programmatie, ik neem het zakelijke voor mijn rekening, werk de gameplay uit en verzorg het visuele aspect. Ik kan wat hij niet kan en andersom. We vullen elkaar perfect aan. ”

Nieuwe sport

Het gaat snel voor VR Base. Binnenkort opent in Leuven de vijfde vestiging en kunnen spelers met virtualrealitybril ook daar de actie levensecht beleven. “Vlaanderen heeft dan al voldoende vestigingen, maar we zouden graag uitbreiden in Wallonië en Nederland. Er zijn ook plannen om in Moskou en Portugal uit te breiden. De ambitie is nu om op korte termijn onze arena’s het tegen elkaar te laten opnemen en een nieuwe sport te creëren. In de week kunnen spelers komen trainen, in het weekend wedstrijden houden.”

Leger

Volgens hem zijn de arena’s overigens niet alleen geschikt voor recreatieve spelers, maar evengoed voor militairen en politieagenten. “Er zijn al mensen van de marine, politie en het leger komen kijken. Ze waren sceptisch, tot ze het hadden uitgeprobeerd. Er is concrete interesse.” VR Base wil voor trainingen specifieke programma’s ontwikkelen. “Neem nu een training van de marine. Dingen in brand steken kost handenvol geld en ze kunnen een boot niet laten kapseizen. Bij ons zou dat wél perfect kunnen.” Voorlopig biedt VR Base alleen ‘shooters’, maar er zijn wel plannen om het aanbod aan spellen te verbreden. Een spel van een halfuur kost 24,95 euro. De minimumleeftijd bedraagt 16 jaar (12 jaar, mits begeleiding). Meer info op http://www.vrbase.be.