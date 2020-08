Voorzitter Woonpunt staat plek af aan oppositie Wannes Vansina

25 augustus 2020

17u40 2 Mechelen Niet Woonpunt Mechelen-voorzitter Arthur Orlians (Vld-Groen-M+), maar wel iemand van de oppositie zal in de jury zetelen die moest beslissen over een ontwerpteam voor een nieuwbouw in de Philippus de Montestraat.

Woonpunt wil de 28 kleine appartementen uit 1975 vervangen door modernere woongelegenheden. Verschillende architectenbureaus krijgen de kans om een jury ervan te overtuigen dat hun ontwerp voor de vervangbouw het beste is.

Doorgaans zit de voorzitter in de jury, maar dit keer niet. “Als mijn generatie politici één opdracht heeft, dan is het wel om op een andere manier aan politiek te doen. We hebben nood aan mensen die samenwerken, over de grenzen van partijen heen”, zegt Orlians.

Hij laat zich vervangen door Thijs Verbeurgt (sp.a). “Een goede collega die steeds constructief mee nadenkt over de beste oplossing. Ik ben er zeker van dat hij mee een goede ontwerper zal voordragen.”

Verbeurgt is tevreden. “Een betaalbare woning op maat van elke Mechelaar is voor ons als sp.a één van de grote uitdagingen voor de komende jaren. Zowel binnen de gemeenteraad als binnen Woonpunt werk ik daarom actief mee aan het zoeken naar oplossingen en het uitbreiden van het aantal betaalbare woningen.”

Het was sowieso al de eerste keer dat leden van de oppositie, waaronder dus Verbeurgt, zetelen in de raad van bestuur van Woonpunt.