Voortaan staan lokale besturen in voor onderhoud fietsostrade Wannes Vansina

26 september 2019

10u25 0

De provincie Antwerpen draagt delen van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen kosteloos over aan Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Het bestuur bereikte daartoe een overeenkomst met de stad en gemeente. Het gaat om het stuk Groenstraat-Vrouwvliet tot Caputsteenstraat. Na de overdracht staat niet langer de provincie, maar het lokale bestuur in voor het onderhoud. De fietsostrade werd in 2015 officieel geopend.