Voortaan ook in donker veilig fietsen door Vrijbroekpark dankzij diervriendelijke verlichting Wannes Vansina

28 januari 2020

10u13 0 Mechelen Het fietspad doorheen het Vrijbroekpark in Mechelen is sinds dinsdag volledig verlicht. Langs het pad kwamen diervriendelijke lampen.

De nieuwe verlichting werd dinsdagochtend plechtig ontstoken, met een kleine traktatie voor de fietsers. Zij rijden met vele door het park: elke dag gebruiken een paar honderd fietsers het park als veilig alternatief voor de Hombeeksesteenweg.

Het stuk van de Potaardestraat tot het bezoekerscentrum was het laatste niet-verlichte stuk fietspad in het park. De lampen komen overigens niet alleen de fietsers ten goede, maar bijvoorbeeld ook de hockeyclubleden die ’s avonds trainen.

Vleermuizen

De verlichting werd aangepast aan de bewoners van het park. “Dit stuk fietspad is verlicht met de modernste diervriendelijke technieken. Dit houdt in dat de verlichting een aangepaste kleur heeft die minder storend is voor onder andere vleermuizen”, meldt de provincie.

De lampen branden overigens enkel op volle kracht bij het passeren van bijvoorbeeld fietsers, anders maar op 20 procent. Als er vogels, vleermuizen, vossen en andere dieren passeren, zal de verlichting niet feller gaan branden.