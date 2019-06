Voortaan kan je je parkeergeld ook betalen met app EasyPark Wannes Vansina

04 juni 2019

Voortaan kan je in Mechelen je parkeergeld betalen door middel van EasyPark, naar eigen zeggen de grootste mobiele parkeerapplicatie van Europa. Dat voor parkeerplaatsen op straat en in garages van Q-Park (Lamot en Bruul). Met de App kun je eenvoudig het parkeren starten zonder dat je naar de parkeerautomaat moet lopen, betalen doe je via je kredietkaart. Je kan het parkeren op elk moment verlengen of stoppen, dankzij nummerplaatherkenning kan je de parkeergarages zo uitrijden zonder langs de betaalautomaat te moeten. “Parkeren in een stad zoals Mechelen, zowel boven- als ondergronds, brengt steeds tijdsdruk en kopzorgen met zich mee,” zegt Bern Reul van EasyPark. “Met EasyPark willen we zoveel mogelijk zorgen bij onze klanten wegnemen zodat ze zorgeloos hun ding kunnen doen. Of ze nu willen gaan shoppen of gaan werken: wij nemen zorgen op ons.” EasyPark is reeds beschikbaar in meer dan 1.000 steden in veertien andere landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Spanje. De app is in België verkrijgbaar voor iOS- en Android-toestellen.