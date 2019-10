Voormalige bibliotheek maakt plaats voor woonproject. Verkoop moet minstens 1,3 miljoen opbrengen Wannes Vansina

21 oktober 2019

09u34 1 Mechelen De stad Mechelen heeft een verkoopsleidraad opgesteld voor de oude bibliotheek in de Moensstraat. De koper moet er een kwaliteitsvol woonproject realiseren, de voormalige portierswoning krijgt bij voorkeur een horeca-invulling. Het gebouw moet minstens 1,3 miljoen euro opbrengen.

Sinds begin september beschikt Mechelen over een gloednieuwe bib in Het Predikeren. Vandaar dat de stad de oude wil verkopen. In de plaats moet een woonproject komen, maar de stad wil een koper niet zomer carte blanche geven. Vandaar dat maandagavond een verkoopsleidraad wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De stad zal werken met een wedstrijdformule met duidelijke randvoorwaarden. “We hebben deze werkwijze in het verleden reeds meermaals gebruikt en dit biedt veel voordelen. Zo hebben we als stad een goed zicht wat de kandidaat-kopers met de site beogen en kunnen we bijsturen waar nodig. Het gaat om een belangrijke site in onze historische binnenstad. Vanzelfsprekend moet het project zich mooi inpassen in de omgeving en een meerwaarde bieden voor de buurt”, legt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen uit.

De stad wenst een gevarieerd en kwaliteitsvol woonaanbod met voldoende groen en waar mogelijk ruimte voor ontmoeting en spel. Het parkeren dient ondergronds ge gebeuren.

1,3 miljoen

In de leidraad staan de verkoopsvoorwaarden opgesomd. De minimum verkoopprijs bedraagt 1,3 miljoen euro. “Doch de prijs zal niet allesbepalend zijn. Kandidaten worden onder andere ook beoordeeld op architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, duurzaamheid en timing”, zegt schepen van Gebouwen Koen Anciaux.

Een voorwaarde is dat de ontwikkelaar voldoende publieke ruimte moet voorzien tussen de bestaande woningen in de Moensstraat en de nieuwe woonontwikkeling. Het moet tegelijk ook mogelijk zijn om alle aangrenzende woningen in de Ziekeliedenstraat via de achterzijde toegankelijk te maken.

Cortenbachplein

“De voormalige portierswoning op de kop van de Moenstraat en de Ziekeliedenstraat moet behouden blijven en krijgt bij voorkeur een horeca-invulling die voor meer leven aan het plein kan zorgen. De totale ontwikkeling dient verenigbaar te zijn met de erfgoedwaarde van dit gebouw”, aldus Anciaux.

De stad wil ook een doorsteek naar het nieuwe Cortenbachplein. De mogelijkheid hiervan wordt momenteel onderzocht. “Zo ontstaat er alweer een nieuwe aantrekkelijke en doorwaadbare site in het hart van de stad”, aldus Greet Geypen.

De leidraad is vanaf morgen dinsdag terug te vinden op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1523/01/2019. Maximum drie kandidaten zullen in eerste fase weerhouden worden, waarna een beoordelingscommissie zich zal uitspreken over de geselecteerde projecten.

Talentenfabriek

Momenteel verhuurt de vzw Mest het gebouw aan onder meer coworkingspace Seconddesk en de Talentenfabriek. Zij zullen daar kunnen blijven tot september 2021. “Op deze manier blijven we startende ondernemers in Mechelen steunen”, aldus Geypen.