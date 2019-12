Voormalig Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam zat tien maanden in de gevangenis: “Ik een fraudeur, een afperser? Ik wou alleen maar mensen helpen!”

Mechelen

In december blikken we in 10 verhalen terug op het jaar 2019 in regio Mechelen-Lier. Voor voormalig Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (45) mag het afgelopen jaar snel worden afgesloten. Hij belandde midden januari in de gevangenis op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie, mensensmokkel, passieve omkoping en afpersing. Kucam zelf ontkent alles en noemt het hele dossier een afrekening: “Ze wilden Theo Francken (N-VA) en ik kapot maken.”