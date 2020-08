Voormalig managementtrio van FNG Group in verdenking gesteld door onderzoeksrechter Tim Van Der Zeypen

21 augustus 2020

16u45 2 Mechelen De onderzoeksrechter in Mechelen heeft drie leden van het voormalig managementteam van de FNG Group in verdenking gesteld. Na hun verhoor werden ze opnieuw vrijgelaten, maar wel onder strikte voorwaarden. Het onderzoek wordt verder gezet.

Na een eigenhandig onderzoek naar de failliete modegroep FNG, overhandigde beurswaakhond FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) begin juli zijn bevindingen aan het gerecht. Hierop startte het Antwerpse parket op zijn beurt een onderzoek op en werd er een onderzoeksrechter gevorderd.

Begin deze week werden er een zevental huiszoekingen uitgevoerd en drie leden van het voormalig managementteam van de FNG Group opgepakt voor verhoor door onderzoeksrechter Theo Byl. De Mechelse onderzoeksrechter is gespecialiseerd in financiële onderzoeken.

Vrij onder voorwaarden

De drie verdachten zouden volgens onze informatie Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke zijn. “Na hun verhoor werden ze in verdenking gesteld, maar opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden”, bevestigt een woordvoerder van het parket.

Penninckx, Maes en Bracke zouden volgens bronnen in verdenking zijn gesteld voor valsheid in geschriften, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA.

Verrijkt?

Het parket blijft erg karig met informatie en wil in het belang van het onderzoek geen verdere verklaringen kwijt over het dossier. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen of de drie, de beurs effectief hebben gemanipuleerd en of ze bepaalde constructies hebben opgebouwd waarmee ze zichzelf hebben verrijkt

De nieuwe verwikkelingen in het onderzoek komen er exact één dag na het nieuws over de overname van enkele modemerken van de FNG Group.