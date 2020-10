Voormalig koppel schuldig aan reeks winkeldiefstallen Tim Van der Zeypen

09 oktober 2020

10u15 0 Mechelen Een Nederlandse man en zijn voormalige vrouw zijn door de rechters in Mechelen schuldig bevonden voor een reeks winkeldiefstallen. Volgens het parket sloegen ze toe in zeventien winkels. Ze kwamen er alle twee vanaf met een celstraf van dertig maanden effectief.

Het koppel liep vorig jaar tegen de lamp nadat de vrouw zelf naar de politie van Mechelen-Willebroek was gestapt. Ze wilde enkele spullen terug die nog bij haar ex-man lagen. “Terwijl de politie haar vergezelde, werden er verschillende spullen opgemerkt die worden gebruikt voor het plegen van winkeldiefstallen”, zei de openbaar aanklager vorige maand op zitting. “Korte tijd later volgde er een huiszoeking bij de man. Die resulteerde in de vondst van goederen die werden gestolen in supermarkt Colruyt en het Kruidvat.”

De man werd opgepakt en verhoord. Hij verklaarde niet te weten waarover het ging. Nochtans bleek uit verder telefonie-onderzoek alsook het bekijken van camerabeelden dat ze konden worden gelinkt aan maar liefst zeventien winkeldiefstallen. De goederen werden nadien verkocht op het internet of via nachtwinkels in Nederland en Heist-op-den-Berg. De vrouw verklaarde dan weer dat ze onder druk werd gezet door haar ex-man. “Ik was bang van hem”, zei ze op zitting. “Hij dwong me en pleegde zelfs een overval op mijn moeder.”

Het parket vorderde tegen de man een celstraf van vijf jaar effectief, tegen de vrouw werd na het aanhoren van haar emotioneel pleidooi een celstraf van dertig maanden met probatie-uitstel. Na beraad oordeelden de rechters in Mechelen dat de feiten voldoende waren bewezen. De man en zijn ex-vrouw krijgen uiteindelijk beiden een celstraf opgelegd van dertig maanden en een geldboete van 2.400 euro.