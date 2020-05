Voormalig directeur Vredescentrum gaat Kazerne Dossin leiden Wannes Vansina

11 mei 2020

17u08 0 Mechelen Kazerne Dossin in Mechelen heropent op 1 juni de deuren met een nieuwe directeur. Zeven maanden na het opstappen van Christophe Busch stelde de raad van bestuur Tomas Baum aan als opvolger.

Kazerne Dossin bevindt zich al een tijdje in woelig water. Eerst was er het opstappen van Busch vanwege zijn moeilijke relatie met de raad van bestuur, vervolgens was er het incident rond een geweigerde prijsuitreiking van Pax Christi en het opstappen van een groot deel van de wetenschappelijke raad.

Master in de Wijsbegeerte, de Toegepaste Ethiek en de Internationale Politiek Tomas Baum (48) neemt vanaf 1 juni over. Hij heeft affiniteit met de missie en werking van Kazerne Dossin: de voormalige directeur van het Vlaams Vredesinstituut is actief in projecten over het omgaan met polarisatie en conflict.

Diane Verstraeten, voorzitter van de Raad van Bestuur, is enthousiast over de nieuwe aanwerving: “Samen met zijn managementervaring zorgt deze expertise van Tomas Baum voor de gewenste complementariteit met adjunct-directeur en doctor in de geschiedenis Veerle Vanden Daelen. Zij leidde de ganse personeelsploeg de voorbije maanden als directeur ad interim.”

Tomas Baum zal zijn functie opnemen op 1 juni. Op die dag heropent ook het museum voor het grote publiek, na de sluiting omwille van de corona-maatregelen