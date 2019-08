Voorbereidende werken voor aansluiting N15 aan Tangent starten volgende week Antoon Verbeeck

02 augustus 2019

17u41 1 Mechelen Om de aansluiting van de nieuwe Tangent op de N15 mogelijk te maken, start de aannemer van het stationsproject volgende week met voorbereidende werken. Het aantal rijvakken in de richting van de stad worden tijdelijk teruggebracht van twee naar één. Ook de toegang tot de parallelweg naar de Nekkersite wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Met het einde van het bouwverlof start ook een nieuwe fase in het stationsproject Mechelen in Beweging. Die fase omvat de afwerking van de Tangent, de nieuwe verbindingsweg tussen Brusselsesteenweg en Douaneplein, en de bouw van de nieuwe fietsinfrastructuur. “Om dat mogelijk te maken, moeten op de N15 op het gedeelte tussen het Hoogstratenplein en de Nekkerhal nutsleidingen verlegd worden”, meldt Rudy Van Camp, communicatiecoördinator Mechelen in Beweging. “Het voetpad en fietspad aan de kant van de Afleidingsdijle worden opgebroken en voetgangers en fietsers worden over een beveiligd gedeelte van de rechterrijstrook geleid. Voor het autoverkeer blijft nog maar één rijstrook in de richting van de stad beschikbaar. Dit heeft een verminderde doorstroming tot gevolg.”

Douaneplein

Aan de kant van het Douaneplein worden eveneens de activiteiten hervat en komt er een grote werfzone. “Daardoor wordt de toegang tot de parallelweg langsheen de N15 onderbroken. Automobilisten die de schaatsbaan, het bioscoopcomplex, de wachthalte voor de shopping shuttle of het sportpark De Nekker willen bereiken, moeten doorrijden tot aan de verkeerslichten met de Plattebeekstraat en dan via de parallelweg terugrijden in de richting van de stad. Voor voetgangers en fietsers blijft een rechtstreekse doorgang beschikbaar. Dit heeft ook tot gevolg dat de parkeerplaatsen langsheen de parallelweg en de spoorwegberm verdwijnen. De gratis randparking aan het Douaneplein blijft wel behouden.”

Vanaf maandag 5 augustus

“Deze regeling treedt in voege vanaf maandag 5 augustus. Volgens de huidige planning wordt de Tangent eind 2021 in gebruikt genomen. Tot dan zijn er langsheen het traject van de Tangent nog tal van verkeersingrepen gepland met hinder tot gevolg. Binnen het stationsproject volgt het Team Minder Hinder deze werken op de voet en neemt maatregelen om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen en de doorstroming zo vlot mogelijk te laten verlopen”, klinkt het nog.