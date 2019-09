Volwassenonderwijs start met zes nieuwe opleidingen in drie nieuwe campussen Wannes Vansina

05 september 2019

Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo in Mechelen zet het nieuwe schooljaar in met zes nieuwe opleidingen: transport- en logistiek medewerker, vrachtwagenchauffeur, monteur centrale verwarming, nagelstylist, voetverzorger, uitvaartmedewerker en het vroegere tweedekansonderwijs op Campus Vijfhoek. “Met de nieuwe opleidingen richten we ons niet alleen op jongeren en volwassenen die alsnog een middelbaar diploma willen halen, maar ook tot iedereen die zich wil om- of bijscholen. Omscholen tot vrachtwagenchauffeur kan al op één schooljaar”, zegt directeur Marleen Mast. Niet alleen ook het aanbod, ook het aantal campussen neemt toe. Zo was er niet alleen een fusie met Vijfhoek, maar ook met CVO VIVA in Baal, Tremelo en Vilvoorde. Meer info op www.crescendo-cvo.be.