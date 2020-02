Volle zaal viert jeugdprinsenpaar en -keizerin: “Hele eer!” Wannes Vansina

23 februari 2020

18u10 0 Mechelen “Heel erg leuk! Er was veel volk en iedereen was enthousiast.” Het kindercarnaval in Mechelen was volgens jeugdprins Milan De Nyn (12) een groot succes en gelijk had hij.

Gilde De Knullen organiseerde het jeugdcarnaval zondag voor de 45ste keer. De verwachtingen waren niet hooggespannen. De vereniging ruilde zaal De Loods in voor het veel kleinere De Kettinghe (Heffen) omwille van de tanende interesse.

Maar die zaak bleek haast te klein om iedereen te verwelkomen. “We tellen vandaag 120 kinderen”, stelt Jean Aerts verheugd vast. “Komt het door de dorpsmentaliteit? Het slechte weer? Het is in elk geval bemoedigend”, zegt de De Knullen-voorzitter.

Broer en zus

Het werd ook een hoogdag voor Milan (12) en Laure (9) De Nyn. Zij werden op het einde van het feest officieel aangesteld als jeugdprinsenpaar. “Het is mijn derde keer”, zegt hij. “Ik kijk er al naar uit om mee te rijden in de stoet en al die blije kindergezichten te zien.”

Bijzonder is dat hij dat voor het eerst samen met zijn zus mag doen. “Ik heb al een keertje meegelopen met de stoet om snoep uit te delen en dat was leuk, maar prinses zijn is helemaal speciaal”, lacht ze.

Keizerin

Kiara Aerts (10) werd tot jeugdkeizerin gekroond omdat ze al drie keer jeugdprinses was. “Een hele grote eer!”, glundert ze. “Ik ben opgegroeid in een carnavalsfamilie. Voor mij is carnaval heel hard feesten en amuseren.”