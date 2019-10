VolksLiga Mechelen vraagt nieuwe burgemeestersverkiezingen Wannes Vansina

08u16 4 Mechelen VolksLiga is het niet eens met de keuze voor Alexander Vandersmissen als nieuwe burgemeester. De partij vraagt minstens nieuwe burgemeestersverkiezingen.

Volgens VolksLiga is het democratisch gewicht van Vld-Groen-M+ verstoord door het vertrek van Bart Somers naar de Vlaamse regering. «Veel kiezers hebben Somers een voorkeurstem gegeven en niet per se het project van de stadslijst. Er wordt nu een stoelendans georganiseerd om totaal onbekenden in het zadel te lichten, maar de mensen hebben daar niet voor gestemd», zegt Henning Van Duffel.

Hij verwijst ook naar het Vlaamse regeerakkoord, dat voorziet dat de burgemeester vanaf volgende gemeenteraadsverkiezingen direct kan worden gekozen. Alleen al op de stadslijst gingen veertien andere kandidaten qua voorkeurstemmen Vandersmissen vooraf. Plaatsvervangend eerste schepen Patrick Princen was pas de 20ste verkozene van Vld-Groen-M+.

«Ik spreek mij niet uit over de bekwaamheid van de plaatsvervangende politici, maar ik doe hierbij beroep op hun intellectuele eerlijkheid. Die eerlijkheid gebiedt de hernieuwing van het mandaat voor hun meerheid. Puur technisch kan de coalitie perfect de rit uitzitten zonder enig democratisch deficit, maar ze zal waarschijnlijk tegen de wil de kiezer de stad besturen.» VolksLiga kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen op, maar haalde slechts 0,4 procent en bijgevolg geen verkozenen.