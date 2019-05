Volgens peiling Voka Mechelen-Kempen stemt helft ondernemers voor N-VA Wannes Vansina

21 mei 2019

De helft van de ondernemers in Mechelen en de Kempen zou op 26 mei stemmen voor N-VA. Dat blijkt uit een peiling van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen die tussen 30 april en 10 mei werd afgenomen bij 180 ondernemers. Daarna volgen Open Vld (23 procent) en CD&V (8 pocent). De andere partijen komen er niet aan te pas. Belangrijk is wel te vermelden dat één op de acht ondernemers er nog niet uit is op welke partij hij of zij komende zondag gaat stemmen. Gedelegeerd bestuurder van Voka–Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen Tom Laveren zegt te hopen op een duidelijke visie. “We wensen onze politici veel ondernemingszin toe om die beslissingen vervolgens ook volledig uit te voeren en niet halverwege te blijven steken. Alleen zo kunnen we de broodnodige hervormingen realiseren die zich nu meer dan ooit opdringen in Vlaanderen en België. Ondernemers vragen return on investment.” De voorstellen van de Voka-Kamer Mechelen-Kempen zijn te bekijken op www.durfkiezen.be/lokaal/mechelen-kempen.