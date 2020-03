Voka start hotline voor bedrijven met ‘coronavragen’: “Geen paniek, wel voorzichtigheid” Wannes Vansina

05 maart 2020

11u55 0 Mechelen Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen heeft een hotline geactiveerd voor bedrijven met vragen over het coronavirus. “Paniek is er niet, maar onze bedrijven zijn wel voorzichtig.” Een op drie beperkt zakenreizen.

Bedrijven kunnen sinds woensdag ondernemersadviseur Astrid Vanbever bellen via 0800 30 232 als ze een vraag hebben over het coronavirus, specifiek voor hun onderneming. “We willen hiermee vooral onze bedrijven ontzorgen”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder.

Op haar website geeft de ondernemersorganisatie ook een overzicht van de tien meest gestelde vragen over de impact van het virus op bedrijven.

Volgens woordvoerder Wim Brillouet staat de telefoon niet roodgloeiend, ook omdat bedrijven via verschillende kanalen worden geïnformeerd. “Paniek is een groot woord, maar ze zijn wel voorzichtig en willen weten wie uit risicogebied komt. Ze volgen de adviezen van de overheid op en dat is ook ons advies.”

Omzetverlies

Vorige week hield Voka een enquête onder de leden. Daaruit blijkt dat een op drie bevraagde Mechelse en Kempense bedrijven die zaken doen met China een tijdelijke stop zetten op zakenreizen. Sommigen kiezen voor een volledige internationale stop.

De bedrijven vrezen ook de gevolgen. Van zij die rechtstreeks exporteren naar China, vreest één op de zes respondenten voor een daling van de export. Eén op de zeven vreest zelfs voor technische werkloosheid door omzetverlies.

Ook voor wie invoert, zijn er volgens de enquête gevolgen. Voor een kwart van zij die aankopen in China, zijn Chinese componenten kritiek in de toeleveringsketen.