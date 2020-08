Voka Mechelen-Kempen luidt alarmbel: “1 op 3 bedrijven lijdt omzetverlies door verstrengde coronamaatregelen” Els Dalemans

08 augustus 2020

16u26 0 Mechelen De verstrengde maatregelen van de provincie Antwerpen raken de bedrijven in de regio Mechelen-Kempen hard. Dat blijkt uit een enquête van Voka - KvK Mechelen-Kempen. “Eén op de drie bedrijven in onze regio draait minder omzet”, zegt gedelegeerd bestuurder Tom Laveren.

“De verstrengde maatregelen gingen in op 29 juli, wij organiseerden net een enquête rond de gevolgen voor onze ondernemers. Uit dat onderzoek bij meer dan 120 bedrijven blijkt dat maar liefst 34 procent van de bevraagde ondernemingen of één op drie extra wordt geraakt door de nieuwe maatregelen. Het omzetverlies varieert van 10 tot meer dan 50 procent van de omzet, bovenop het eerdere verlies bij de eerste golf”, zegt Laveren.

Avondklok

“Vooral het feit dat klanten wegblijven (39%) weegt door in de omzetcijfers, bij 39 procent van de bedrijven. Het effect van de avondklok blijft met 4 procent gelukkig beperkt. Maar er bestaat geen twijfel over dat de tweede coronagolf heel wat rechtkrabbelende ondernemingen kopje onder dreigt te duwen. Vooral de sectoren van de evenementen, horeca en handel hebben het zwaar.”

Steunmaatregelen

“Er is dus duidelijk nood aan gerichte extra steunmaatregelen voor de getroffen ondernemingen. Die hulp werd door de Vlaamse regering ondertussen ook aangekondigd. De steun zal gaan naar ondernemingen die in augustus en september van dit jaar een zwaar omzetverlies zullen lijden, van meer dan 60 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. We wachten nu de precieze voorwaarden af, om onze leden daarna zo snel mogelijk te informeren over de nieuwe steunmaatregelen.”