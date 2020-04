Voka - KvK Mechelen-Kempen over verlenging coronamaatregelen: “Betreuren gebrek aan duidelijkheid over heropstart economie” Wannes Vansina

15 april 2020

20u22 0 Mechelen “De overheid wacht te lang met een slim, snel en veilig exitplan dat de economie in ons land terug op de rails zet.” Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, reageert afwijzend op de verlenging van de coronamaatregelen.

Laveren zegt de verlenging van de veiligheidsmaatregelen tot en met 3 mei te begrijpen. “Maar op enkele kleine versoepelingen na, blijft alles hetzelfde. En dat voor minstens twee weken. Er is nood aan méér perspectief en een duidelijk exitplan”, stelt hij.

“Almaar meer ondernemingen willen terug opstarten. Onze ondernemingen hebben al massaal maatregelen getroffen om veilig te kunnen werken. Na de goede overheidsmaatregelen om onze ondernemingen te steunen, zijn er nú maatregelen nodig voor een slimme en veilige heropstart.”

Uit een bevraging bij de bedrijven in de regio’s Mechelen en Kempen bleek meer dan 40 procent van de ondernemingen te zijn heropgestart of dat binnen twee weken te zullen doen. Veertien dagen geleden was dat nog maar 16 procent.