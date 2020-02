Voka – KvK kritisch over wegenplan: “Vooral onderhoud, terwijl er meer nodig is” Wannes Vansina

17 februari 2020

18u31 0 Mechelen Gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen Kempen is niet overtuigd van het voorgestelde wegenplan. “Er is zo veel meer nodig”, vindt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder. “De wegen slibben dicht, terwijl de binnenvaart onderbenut blijft.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant het komende jaar 38 snelwegwerven, zo maakte het maandag bekend. “Aan de E313, E34 en de E19 en A12 wordt de komende maanden gewerkt. Dat is positief. Maar we stellen wel vast dat het enkel gaat om structureel onderhoud en het vernieuwen van enkele brugvoegen. Dat moet uiteraard gebeuren. Maar er is zoveel méér nodig”, reageert Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “We staan voor grote uitdagingen. Volgens het federaal planbureau zal het goederentransport tegen 2030 met 45 procent toenemen. In 2030 zal de Oosterweelverbinding, volgens de laatste berichten, net klaar zijn. Maar in de tussentijd slibben de snelwegen in en rond Mechelen en Kempen wel verder dicht. ”

Binnenvaart onderbenut

Voka – KvK Mechelen-Kempen vraagt daarom ook bijkomende investeringen in de dubbele ontsluiting van bedrijventerreinen die dicht bij het Albertkanaal liggen. “Onze binnenvaart blijft onderbenut. Uit een eerdere Voka-studie blijkt dat we op dit moment 26 procent van onze goederen via de binnenvaart of het spoor vervoeren. Tegen 2030 moet dat 34 procent zijn. Het potentieel is er. Maar dan moeten de investeringen ook volgen”, aldus Laveren. Voka – KvK Mechelen-Kempen zet bedrijven in de regio aan om verder in te zetten op de modal shift, een verschuiving van wegvervoer naar vervoer per spoor of per schip.