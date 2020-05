Voka-enquête wijst uit: nieuwe lockdown doodsteek voor 1 op 4 bedrijven Wannes Vansina

18u49 0 Mechelen Een op vier bedrijven overleeft een tweede volledige lockdown financieel niet. Dat blijkt uit een enquête van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

41 procent van de bevraagde bedrijven houdt er rekening mee dat er in de zomer of het najaar nog een nieuwe lockdown volgt. Wordt deze even zwaar, dan zegt 24 procent van de bevraagde bedrijven dat financieel niet te zullen overleven.

Volgens Tom Laveren moet een tweede golf slimmer en gerichter worden aangepakt. “We moeten dan het virus lam leggen, en niet opnieuw de hele economie. We kunnen nu veel gerichter testen en tracen.”

Financieel

40 procent van de bedrijven geeft aan dat ze een tweede lockdown wél financieel aankunnen. “Via nieuwe programma’s zoals Masterminds en International Reboot Rooms brengen we ondernemers samen, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. Want die kennis is essentieel om een nieuwe, tweede golf beter aan te kunnen.”