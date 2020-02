Voetgangster (79) aangereden tijdens het oversteken door politievoertuig op weg naar interventie TVDZM

17u30 0 Mechelen Op de Oscar Van Kesbeeckstraat is vanmiddag een 79-jarige vrouw aangereden tijdens het oversteken van de rijbaan. Ze liep lichte verwondingen op. De vrouw werd aangereden door een anoniem voertuig van de politiezone Mechelen-Willebroek. “Die was op weg naar een interventie”, bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Het ongeval gebeurde kort voor 16.00 uur woensdagnamiddag. De vrouw stak de rijbaan ter hoogte van doe-het-zelf-zaak Brico over, richting supermarkt Delhaize. Het voertuig van de politie was op dat moment onderweg naar een interventie. “Een voor winkeldiefstallen in een supermarkt langs de Elektriciteitsstraat”, luidt het nog bij de politiewoordvoerder.

De vrouw raakte bij de aanrijding lichtgewond. Naar verluidt liep ze enkele kneuzingen op. De medische diensten kwamen ter plaatse en dienden de eerste zorgen toe. Nadien werd ze overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Ze verkeerder niet in levensgevaar.

Na het ongeval kwam de politie van Bodukap ter plaatse voor de nodige vaststellingen. De Oscar Van Kesbeeckstraat werd tijdens de vaststellingen afgesloten voor het verkeer tussen het kruispunt van het Rode Kruisplein en het kruispunt met de Elektriciteitsstraat.