Voetganger lichtgewond bij aanrijding, chauffeur pleegt vluchtmisdrijf Tim Van Der Zeypen

02 oktober 2020

In de Hendrik Consciencestraat in Mechelen is een 44-jarige voetganger aangereden door een wagen. De veertiger liep lichte verwondingen op, de automobilist pleegde vluchtmisdrijf. De politie van Mechelen-Willebroek spoort de bestuurder op.