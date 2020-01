Voetbalclub rouwt om Jef Verbruggen: “Hij was het vleesgeworden Racing.” Wannes Vansina

06 januari 2020

10u00 0 Mechelen Racing Mechelen rouwt om Jef Verbruggen. De jeugdsecretaris overleed vorige week op 72-jarige leeftijd. “Hij was het vleesgeworden Racing.”

Jef Verbruggen was een erg gekend en gewaardeerd iemand bij de voetbalclub. Hij was jarenlang bestuurslid en zette zich de laatste jaren als jeugdsecretaris voornamelijk in voor de jeugdafdeling. Daarnaast was hij voorzitter van de Racing-supportersclub Adegem en secretaris van de Old Brigade.

“Hij is een icoon, zoveel is zeker”, reageert voorzitter François De Keersmaecker op de clubwebsite. “Jef was een zeer vriendelijke man die Racing belichaamde tot in het diepste van zijn ziel. Hij was het vleesgeworden Racing, als het ware. Racing betekende alles voor Jef.”

De uitvaartplechtigheid vindt donderdag 9 januari om 10 uur plaats in de aula van de stedelijke begraafplaats.