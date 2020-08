VMM-meetstation meet luchtkwaliteit op Hendrik Speecqvest Wannes Vansina

24 augustus 2020

12u42 0

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een station geplaatst op de hoek van de Speecqvest en de Arsenaalstraat in Mechelen om er de luchtkwaliteit te meten. Eerder stond er een aan Technopolis, maar door een veranderde meetstrategie werd voor een nieuwe locatie geopteerd. “De metingen moesten meer representatief zijn voor de algemene stedelijke luchtkwaliteit”, verklaart schepen van Leefmilieu Marina De Bie. “Dankzij de metingen kunnen we dit nog specifieker opvolgen en gegevens combineren met andere initiatieven rond luchtkwaliteit in Mechelen.” Bedoeling is alle gegevens samen te brengen en deze ook te publiceren. “We hechten veel belang aan de transparantie rond dit soort gegevens: het houdt ons als stadsbestuur scherp en geeft elke Mechelaar de kans dit mee op te volgen en suggesties te doen.”