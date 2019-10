VMM meet luchtkwaliteit aan Speecqvest Wannes Vansina

02 oktober 2019

Mechelen krijgt opnieuw een station om de kwaliteit van de lucht te meten. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal een verkeersgericht meetstation bouwen op de Hendrik Speecqvest, op het groenperk op de kruising met de Arsenaalstraat. De gemeenteraad keurde maandagavond de inname van het stukje stadsgrond (4 op 3,5 meter) goed. Op vraag van de stad bouwt de VMM een mooie houten omheining. VMM had twee meetstations in Mechelen, maar dat aan de Hombeeksesteenweg verdween in 2012 ten gevolge van de verkoop van stadsgrond, dat aan Technopolis in 2017 in het kader van een nieuwe meetstrategie.