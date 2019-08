Vluchtelingenwerk Vlaanderen plaatst houten beeldjes op Beethovenbrug TVDZM

29 augustus 2019

14u10 0 Mechelen Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen hebben donderdagochtend zo’n twintigtal houten beeldjes geplaatst op de Beethovenbrug tussen de Vismarkt en de Haverwerf. De beeldjes stellen wandelende mannetjes met een koffer voor.

“Hiermee verwijzen we naar de moeilijke weg die vluchtelingen moeten afleggen om te ontsnappen van de oorlog, geweld en vervolging”, vertelt Eef Heylighen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Verder hebben we ook nog enkele voetsporen op de weg geschilderd die de weg naar de beeldjes aanduiden.”

Naast Mechelen werden er vanochtend ook nog in Brussel, Genk, Bredene, Gent en Leuven gelijkaardige beeldjes geplaatst. In totaal ging het om zo’n 900. “Deze mannetjes staan symbool voor alle vluchtelingen die in 2019 het leven lieten op de Middellandse Zee”, luidt het nog bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Refugee Walk

Tijdens de actie vanochtend spraken de vrijwilligers tot slot ook nog voorbijgangers aan en probeerden zij hen aan te sporen om deel te nemen aan de Refugee Walk op 29 september in Leuven. “Een wandeltocht van veertig kilometer. Deelnemers kunnen tijdens deze wandeltocht geld inzamelen door zich te laten sponsoren en zo niet enkel een steentje bijdragen aan de VZW maar ook hun solidariteit tonen aan de vluchtelingen” , besluit Eef.

Refugee Walk zal dit jaar voor de vierde keer plaatsvinden. Momenteel schreven er zich al 842 deelnemers in. Na de tocht krijgt elke deelnemer een van de houten beeldje mee naar huis. Vorig jaar namen er 1.100 mensen deel aan de Refugee Walk. Toen werd er 254.157 euro ingezameld.