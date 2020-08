Vlindertuin gaat verder als zelfstandige school Wannes Vansina

21 augustus 2020

17u25 0 Mechelen De Vlindertuin in Mechelen gaat voortaan als zelfstandige school verder. Tot nog toe was het een bijhuis van Go Shil!. “Tijd om op eigen benen te staan”, zegt nieuwe directeur Nadia Van Campenhout.

De school in de Cypriaan de Rorestraat in Mechelen Zuid, van 2011 tot 2020 een wijkschool van Go Shil!, onderging de afgelopen jaren een metamorse. Er kwam een nieuwbouw, waardoor de school nu beschikt over een kleuterafdeling, zes leerjaren en voldoende leerlingen.

“Vrijdag 4 september vieren we de nieuwe start samen met onze kinderen. We maken er een heus volksfeest van. Met onze nieuwbouw als kers op de taart! Hiermee komt een einde aan de lessen in containerklassen en beperktere speelruimte vanwege de bouwwerven. We zijn heel blij”, lacht Nadia Van Campenhout.

“De officiële receptie zullen we wegens de coronaregels moeten uitstellen, maar met onze kinderen kunnen we het wel al vieren.”

Drie kernwaarden

In de zoektocht naar een eigen identiteit selecteerde de school drie kernwaarden: veerkracht, positief kritisch en verbondenheid. “Die woorden zijn ons op het lijf geschreven”, zegt de directeur.

“Kinderen veerkracht meegeven, vinden we heel belangrijk. Fouten maken is niet erg, opgeven wel. Veerkracht hangt samen met zelfvertrouwen. Positief kritisch leunt hier bij aan: durf je mening te uiten, durf voor jezelf te denken, word geen meeloper. Verbondenheid ten slotte staat niet alleen voor verbondenheid met elkaar, maar ook met de wereld om ons heen.”