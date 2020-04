Vleeshalle viert verjaardag met virtueel Smaakcafé Wannes Vansina

17 april 2020

13u44 0 Mechelen De Vleeshalle viert de eerste verjaardag met een Smaakcafé. Niet dat de hal plots weer de deuren opent.

“De Vleeshalle in Mechelen blaast 19 april één kaarsje uit en we hadden een groot feestweekend gepland om onze klanten uitgebreid te bedanken, maar het virus heeft er anders over beslist. Toch gaat het gewoon door! Niet in De Vleeshalle, maar digitaal”, meldt eigenaar Kevin Goos. In het virtueel Smaakcafé kan je nu je pintje, wijn of Virgin Aromatic bestellen. Na heropening kan je deze in De Vleeshalle gaan opdrinken. Onder de deelnemers worden er prijzen verloot. Het Smaakcafé bezoeken kan via www.smaakcafe.be.