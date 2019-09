Vleeshalle trok 50.000 bezoekers op vijf maanden tijd. “Maar niet het moment om op ons luie kont te gaan zitten” Wannes Vansina

19 september 2019

13u25 0 Mechelen De Vleeshalle in Mechelen heeft zijn start niet gemist. Sinds de opening exact vijf maanden geleden brachten meer dan 50.000 bezoekers een bezoek aan de smaakmarkt in de Huidevettersstraat. “Bezoekers zeggen ons vaak dat ze zich in Barcelona wanen als ze hier binnenwandelen”, zegt Kevin Goos. Visit Mechelen zet intussen zijn schouders onder het succesconcept om het nog meer te promoten bij toeristen.

Kevin Goos en Veronique Smolders openden de Vleeshalle op 19 april na twee jaar hard labeur. “We hebben de nodige opstartproblemen gekend, maar die zijn stilaan vergeten. We zijn vijf maanden ver en heden is het een succesverhaal. Aan de centrale bar, die we zelf runnen, hebben we intussen onze 50.000ste klant gehad. In totaal zullen we nog veel meer bezoekers hebben gehad in de Vleeshalle”, zegt Goos.

Het belangrijkste werk moet nog komen: bevestigen. We moeten de mensen overtuigen om een tweede, derde, vierde keer

over de vloer te komen. Volgende week stellen we ons winterprogramma voor Kevin Goos, initiatiefnemer Vleeshalle

Volgens Goos ligt De Vleeshalle financieel voor op het prognoseplan. “Maar het is zeker niet het moment om op ons luie kont te gaan zitten en achterover te leunen. Het belangrijkste werk moet nog komen: bevestigen. We moeten de mensen overtuigen om een tweede, derde, vierde keer over de vloer te komen. Volgende week komen we naar buiten met ons winterprogramma. We blijven inzetten op beleving.”

Jan en alleman

“Belangrijk is ook dat de Vleeshalle toegankelijk blijft voor Jan en alleman”, vervolgt hij. “De man uit de straat moet hier kunnen komen, maar ook de zakenman die een lunch heeft met zijn zakenpartner. Dat blijft de sleutel tot het succes.” Grote wijzigingen sinds de opening zijn er niet. Een maand geleden verwelkomde de Vleeshalle wel The Avocado Bar als dertiende vaste standhouder, op 1 oktober wordt de pop-up plek ingenomen door een Grieks restaurant.

Goos zou ook graag de openingsuren op zondag verruimen, al kan dat niet zomaar omdat de vergunning anders bepaalt. “De sluiting om 18 uur is te vroeg. Daardoor missen we de avondshift, terwijl er wel heel veel graag naar is.”

Toeristen

De Vleeshalle wist al heel wat toeristen naar de Dijlestad te lokken, iets dat Visit Mechelen, de toeristische dienst van de stad, nog wil versterken. “Het concept is erg geliefd in binnen- en buitenland. Deze extra toeristische troef willen we als stad mee in de verf zetten”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer. Visit Mechelen gaf De Vleeshalle een prominente plaats op zijn websites, de sociale mediakanalen en in publicaties en organiseerde persbezoeken. Verschillende internationale media berichtten al over de smaakmarkt.

Volgend jaar wordt de hal ook meegenomen in het succesvolle Prikkelpakket, dat eigenaars uitnodigt om Mechelen te proeven aan de hand van zes vouchers. “Vorig jaar hebben we er 4.500 Nederlandstalige verkocht en nog eens 500 aan buitenlanders. Het zorgt dus voor een aanzienlijk aantal bezoekers”, zegt Paul Boënne van Visit Mechelen. “We prijzen met Meet In Mechelen De Vleeshalle ook aan als toplocatie voor meetings en events. Boven de eetmarkt zijn er ook mooie ruimtes om te vergaderen of recepties te houden”, zegt Siffer.

Paal

Donderdag werd ook een nieuwe toeristische bewijzeringspaal getoond op het kruispunt van de Bruul en de Botermarkt. “De Vleeshalle ligt net buiten ons kernwinkelgebied en is dus een beetje verborgen voor mensen die niet van Mechelen zijn”, duidt de schepen het belang nog van de paal.