Vleeshalle steunt Imeldaziekenhuis met verkoop van cadeaubonnen Wannes Vansina

21 maart 2020

10u21 0

De Vleeshalle in Mechelen is ten gevolge van de corona-uitbraak gesloten, maar dat weerhoudt de zaakvoerders er niet van om hun ondernemers en het Imeldaziekenhuis te steunen. Via hun website verkopen ze geschenkbonnen. “Bij aankoop van een cadeaubon kan je 1 euro doneren. Voor elke euro die gedoneerd wordt, doen wij er zelf 1 euro bovenop. Met de opbrengst zal het Imeldaziekenhuis beschermmateriaal aankopen voor de zorgverleners”, aldus Veronique Smolders en Kevin Goos. Ze zouden op zondag 19 april de eerste verjaardag van De Vleeshalle vieren, maar dat gaat niet door. “Uitstel is geen afstel. We wachten de verdere ontwikkelingen af en hopen snel een nieuwe datum te kunnen strikken. Zo kunnen we met iedereen alvast dromen van de zomer”, aldus Veronique Smolders.