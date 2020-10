Vleeshalle organiseert XL-editie van Fishwives Market en serveert bierprimeur Wannes Vansina

01 oktober 2020

Elke eerste zondag van de maand organiseert De Vleeshalle in Mechelen The Fishwives Market, een creatief marktje met wijn, livemuziek, fashion en accessoires. Nu zondag maakt de smaakmarkt daar naar aanleiding van het Weekend van de Klant een XL-editie van. “We tellen dubbel zoveel standhouders en dubbel zoveel shoppingplezier”, belooft smaakmanager Magalie Nijs.

Het is niet de enige attractie in de Vleeshalle dit weekend. Vanaf vrijdag kan je er als eerste het nieuwe bier Cornet Smoked proeven. “Voor het inschenken wordt het glas gevuld met rook aan de hand van een ‘smoke gun’ waardoor extra aroma’s worden toegevoegd. Een ongeziene unieke beleving”, belooft zaakvoerder Kevin Goos. Wie op 2, 3 en 4 oktober een tafeltje reserveert (via info@devleeshalle.be), krijgt een Cornet Smoked gratis.

“Het Weekend van de Klant is dit jaar eens zo belangrijk. Na de steun de voorbije periode, leggen wij onze klanten graag extra in de watten”, besluit zaakvoerster Veronique Smolders.