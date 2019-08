Vleeshalle opent smaakstraat Maanrock met gratis aperitief Wannes Vansina

12u19 0 Mechelen Wie tijdens Maanrock op zoek is naar een hapje, moet in ‘smaakstraat’ Huidevettersstraat zijn. Om het feest goed in te zetten, trakteert De Vleeshalle er vrijdag op een aperitief.

Het muziekfeest start vrijdag om 18 uur op de IJzerenleen en de Botermarkt met respectievelijk de winnaar van de dj rally en Delivery Guy achter de draaitafels. Een uur tevoren kan je in de Vleeshalle al toosten op drie dagen Maanrock. De uitbaters trakteren in samenwerking met brouwerij Palm en Brouwerij Rodenbach op FruitAge biertjes.

“Graag zetten we het weekend feestelijk in met alle buurtbewoners”, zegt Kevin Goos, eigenaar van De Vleeshalle. “Daarom nodigen we iedereen uit om mee te komen toosten tijdens de Vleeshalle–Apero! Een uur lang zetten we de tap open.”

Zowel in De Vleeshalle als in de Huidevetterstraat kan je het ganse weekend proeven van een divers aanbod aan gerechtjes, wijn van de Suid-Afrikaanse Wynkroeg en cocktails van bar Señor Vermouth.

Live-acts

Je kan er echter meer dan eten en drinken. “Heel het weekend zijn er vele randactiviteiten die zorgen voor een warm en zonnig gevoel”, vertelt manager Magalie Nijs. “We programmeren verschillende live-acts, er gaan dat weekend unieke workshops door en iedereen kan zich laten omtoveren met een festival-look.”

De openingsuren van de smaakstraat: vrijdag en zaterdag van 11 tot 23 uur, zondag van 11 tot 21 uur. Bezoekers wordt gevraagd niet met de wagen te komen en met de kaart of Payconiq by Banctontact te betalen. Meer informatie hier.