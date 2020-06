Vleeshalle breidt uit met terras op stoep Wannes Vansina

12 juni 2020

17u00 4 Mechelen De Vleeshalle in Mechelen is vandaag vrijdag een stukje groter geworden. De hal zette tafeltjes op de stoep om op die manier meer klanten te kunnen bedienen in veilige omstandigheden.

De smaakmarkt heropende dinsdag de deuren, maar blijkbaar bleef de drempel nog groot voor veel bezoekers. De Vleeshalle lokte die eerste dagen de helft minder bezoekers dan voor corona. Eigenaar Kevin Goos vindt het niet onlogisch dat de heropstart wat langzamer verloopt, maar hoopt dat het terras een boost zal geven.

De Vleeshalle kreeg de toelating om de stoep van de Huidevettersstraat in te palmen. “Tegen onze gevel hebben we tafeltjes met in totaal negentig zitplaatsen kunnen zetten. Bezoekers kunnen, zoals voorheen ook binnen, door middel van een QR-code veilig bestellen. Ze krijgen een berichtje wanneer hun bestelling klaar is”, legt hij uit.

Ook binnenin wijzigde een en ander, al valt dat al bij al mee. “We hebben de hal een beetje heringericht omwille van social distancing, maar heel veel plaatsen verliezen we niet. We vragen de klanten wel in bepaalde richting te wandelen.”

Ook nieuw is dat de Vleeshalle op zondag voortaan geopend is tot 20 in plaats van tot 18 uur.