Vlajo deelt prijzen uit aan mini-ondernemingen tijdens 18de Mini-Markt-Dag Els Dalemans

16 november 2019

19u37 0 Mechelen Voor het achttiende jaar op rij organiseerde Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) zaterdag de Mini-Markt-Dag in Mechelen. Verschillende deelnemende mini-ondernemingen uit de regio vielen er in de prijzen.

“Tijdens deze Mini-Markt-Dag verwelkomden we 18 miniondernemingen, die netjes zij aan zij hun producten verkochten onder de wandelgaanderij naast het Mechelse stadhuis. We kiezen erg bewust voor zaterdagvoormiddag, omdat net dan ook de wekelijkse markt op de Grote Markt plaatsvindt en er dus heel wat volk op de been is”, zegt Vlajo-coördinator voor het secundair onderwijs in Mechelen Chris Rits.

Beste commerciële mix

“Na de verkoopdag reikten we ook nu weer verschillende prijzen uit. De prijs voor de ‘beste commerciële mix’ -de combinatie van een aantrekkelijke verkoopstand en een sterk verkoopteam- ging naar ‘Mapambo’ van de leerlingen van 6 TSO uit Sjabi Puurs. Deze jongeren verkopen eigenhandig gemaakte opbergrekken uit palettenhout en theelichthouders in boomstammen.

Mini@Mini

De prijs ‘Bijna de beste’ was voor ‘Feel Good’ van de leerlingen 6 ASO uit het Atheneum Boom, die kaarsen en gedecoreerde fotokaders verkopen. ‘Ook nog heel goed’ was ‘Sferbéto’, de leerlingen 6 TSO uit Sjabi Puurs verkopen zelf gegoten betonnen bloempotten met vetplantjes. De prijs ‘Mini@Mini’, die door de mini-ondernemingen zelf wordt gekozen- ging dit keer naar ‘Cuerpo y Alma’ van de leerlingen 6 ASO uit Scheppers Mechelen. Zij verkopen biologische badproducten.