Vlaamse Waterweg renoveert Plaisancebruggen: drie maanden verkeershinder op komst Wannes Vansina

24 mei 2019

11u29 5 Mechelen De Vlaamse Waterweg start op 11 juni met de renovatie van de Plaisancebruggen over het kanaal Leuven-Dijle in Mechelen. Eind augustus moeten de werkzaamheden achter de rug zijn. Fietsers en voetgangers kunnen een brug blijven gebruiken, het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Postzegellaan.

De twee basculebruggen dateren uit 1981 en worden intensief gebruikt. Om hen klaar te maken voor de volgende decennia, moeten ze grondig worden gerenoveerd. “Een gespecialiseerd aannemer zal de volledige brugstructuur reinigen, zandstralen en van een nieuw verfsysteem voorzien. Daarnaast verbetert hij de afwatering van de bruggen en conserveert hij toegangsdeksels en leuningen. Bovendien vervangt hij de huidige slijtlaag op het brugdek door een nieuwe. Die nieuwe slijtlaag zal de brug beschermen en een veilig oppervlak zijn voor het wegverkeer”, meldt Carolien Peelaerts, communicatieverantwoordelijke van De Vlaamse Waterweg.

De bruggen worden één voor één aangepakt. Van 11 juni tot 19 juli neemt de aannemer de eerste brug onder handen. Aansluitend, tot eind augustus, komt de tweede brug aan de beurt. “Er zal dus altijd één brug beschikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Zo garanderen we dat de zwakke weggebruiker tijdens de renovatiewerken het kanaal steeds veilig kunnen oversteken.” Bestuurders moeten wél een omleiding volgen, via de Postzegellaan. Het laat zich raden dat dit voor de nodige verkeershinder zal zorgen. “De werken worden bewust in vakantieperiode uitgevoerd, omdat er dan doorgaans minder verkeer is. Om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden, zal de aannemer verder werken tijdens het bouwverlof. Voor de start van het nieuwe schooljaar moeten de werken klaar zijn.”

Mechels schepen van Openbare Werken Patrick Princen zegt blij te zijn met de renovatie van de Plaisancebruggen. “Beide bruggen worden al tientallen jaren elke dag intensief gebruikt door auto’s, fietsers en voetgangers en waren dus dringend aan een oplapbeurt toe. Het is een goeie zaak dat zwakke weggebruikers tijdens de werkzaamheden altijd de doorgang behouden. De verkeerslichten op het Plaisancekruispunt zullen worden uitgeschakeld, al evalueren we aan het begin van de werken nog of dat de veiligste werkwijze is”, aldus de schepen.

Herman Van Eetvelde, uitbater van brasserie Plaisances, zegt in een reactie zich zorgen te maken. “Hier passeren dagelijks honderden of duizenden wagens. Beide bruggen afsluiten, dat kan toch niet? Kunnen ze het verkeer niet over een brug sturen? Al het verkeer via het station sturen, dat gaat wat geven”, vreest hij. De werkzaamheden stellen hem ook persoonlijk voor problemen. Zijn afvalcontainers moeten, net als die van Pizza Hut, weg voor de werf. “Dat net voor het mosselseizoen.”

Meer informatie op www.vlaamsewaterweg.be/plaisancebrug.