Vlaamse Waterweg legt laatste hand aan overstromingsgebied Grote Vijver Wannes Vansina

02 december 2019

14u35 0 Mechelen De Vlaamse Waterweg start met de laatste stap in de aanleg van overstromingsgebied Grote Vijver in Walem: de aanleg van een overloopdijk langs de Dijle en een compartimenteringsdijk dwars door het gebied.

De ringdijk en de sluizen aan de Dijle en de Nete werden het afgelopen jaar afgewerkt. In de laatste fase van de werken wordt nu de bestaande dijk langs de Dijle verlaagd en verstevigd tot een zogenaamde overloopdijk. Bij stormtij loopt het water over de overloopdijk het overstromingsgebied in.

Waterski

Tot slot wordt er nog een compartimenteringsdijk aangelegd om het noordelijk en zuidelijk deel van Grote Vijver van elkaar af te scheiden. Het zuidelijke deel, waar de Mechelse Waterski Klub gevestigd is, blijft immers behouden voor waterrecreatie. Het zal slechts in uitzonderlijke omstandigheden, ongeveer één keer om de tien jaar, dienst doen als overstromingsgebied.

Het noordelijke deel zal één of twee keer per jaar overstromen. Via de nieuwe in- en uitwateringssluis in de Netedijk zal er ook elke dag een beetje water het gebied in- en uitstromen op het ritme van eb en vloed. Daardoor zullen er op termijn zeldzame zoetwaterslikken en -schorren ontstaan.

Grondtransport

Het grondtransport voor de werken aan beide dijken gebeurt zoveel mogelijk over het water. Door in totaal 135.000 ton materiaal aan te voeren per schip, blijven er ongeveer 4.700 vrachtwagens van de baan.

Het jaagpad langs de Dijle blijft gesloten voor wandelaars en fietsers tot het einde van de werken aan de overloopdijk eind 2021. Via de nieuwe ringdijk is de Francis Van Den Eede-brug over de Nete vanaf vrijdagochtend 29/11 wel weer bereikbaar zonder om te rijden via Walem.

Het overstromingsgebied moet de kans op overstromingen in het Mechelse verkleinen en maakt deel uit van het Sigmaplan. Meer info op www.sigmaplan.be/dijlemonding.