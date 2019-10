Vlaams regeerakkoord betekent 60 miljoen extra voor Mechelse gemeentebesturen Wannes Vansina

03 oktober 2019

16u25 0 Mechelen Het Vlaams regeerakkoord betekent volgens de deelnemende partijen goed nieuws voor de kas van de steden en gemeenten. Volgens afscheidnemend Vlaams minister Koen Van den Heuvel krijgen de gemeenten van de Mechelse regio 60 miljoen euro extra.

Het belangrijkst is de zogenaamde responsabiliseringsbijdrage, die voor gemeenten een zware last is. Vlaanderen neemt deze pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren over. Het gaat om 45,6 miljoen euro voor de ganse bestuursperiode. Daarnaast gaat 16,6 miljoen naar buitengebieden (alle gemeenten van de regio behalve Mechelen). “Met deze steun willen we tegelijk het beschermen van open ruimte voor landbouw en natuur financieel belonen”, aldus Van den Heuvel.

“Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien”, meldt N-VA Mechelen. “De stad Mechelen krijgt zo in totaal bijna 30 miljoen extra investeringsbudget. N-VA Mechelen wil dat de stad de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in schuldafbouw en toegankelijke fiets- en voetpaden”, aldus Vlaams parlementslid Freya Perdaens.