Vlaams Belanger stapt uit partij na racistische berichten op Tinder “Hij vroeg me hoe het ging met mijn huisdier. Refererend naar mijn vriendin met een donkere huidskleur” Tim Van der Zeypen & Wannes Vansina

27 augustus 2019

16u45 44 Mechelen De achttienjarige Louise uit Mechelen stapt allicht naar gelijkekansencentrum UNIA om klacht in te dienen tegen Thomas Lomelino na recente racistische en seksistische uitspattingen op datingsite Tinder. “Ik was gechoqueerd”, reageert ze. Nadat zij deze berichten op sociale media plaatste, besloot Lomelino om uit de partij te stappen: “Hij heeft zelf ingezien dat zijn grappen zeer misplaatst zijn”, luidt het.

Louise en Lomelino ‘matchten’ afgelopen maandagavond op de datingsite. Vervolgens gebruikte hij mogelijks een van de meeste onsmakelijkste openingszinnen in de geschiedenis van Tinder: ‘Hoe gaat het met jouw huisdiertje?’. Enige tijd later bleek dat Lomelino's vraag refereerde naar een foto van Louise met haar vriendin met een donkere huidskleur. “Ik was gechoqueerd en vond het echt niet ok dat hij zoiets schreef”, reageert de achttienjarige vandaag. “Niet alleen omdat het bijzonder racistisch was, maar ook nog omdat hij er een van mijn vrienden bij betrok.”

