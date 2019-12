Vlaams Belang deelt winterjassen uit aan dakloze en minderbedeelden Mechelaars Wannes Vansina

01 december 2019

08u37 2 Mechelen Vlaams Belang Mechelen heeft zaterdag winterjassen uitgedeeld aan dakloze en minderbedeelde Mechelaars.

De partij verzamelde een honderdtal jassen in het secretariaat op de Grote Markt. “De actie was een groter succes dan verwacht. Tientallen Mechelaars schonken ons een winterjas waardoor de daklozen de winter alweer een beetje beter moeten aankunnen”, zegt afdelingsvoorzitster Kim Brooks.

De bedeling zou om 11 uur starten. “Maar vanmorgen stonden er al aan te schuiven”, zegt Brooks. “Jassen inzamelen en verdelen is niet de taak van een politieke partij, maar we willen het onderwerp op de agenda zetten. Je ziet ze misschien niet, maar er zijn momenteel 56 daklozen in Mechelen.”

“De winternachtopvang georganiseerd door de stad, is dan ook ruimschoots onvoldoende, maar er moet vooral een structurele oplossing komen. Dat die mensen met iets anders bezig kunnen zijn dan louter overleven.”