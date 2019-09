Vlaams Belang beschuldigt asielzoekers van handel in gestolen fietsen en drugs: politie vindt er geen enkele Wannes Vansina

18 september 2019

16u29 3 Mechelen Volgens Mechels Vlaams Belang-kopman Frank Creyelman houden bewoners van het noodopvangcentrum voor asielzoekers aan de Zwartzustersvest er een handeltje in gestolen fietsen op na. “Leugens en fouten”, repliceert burgemeester Bart Somers.

Volgens Creyelman meldden interne bronnen “de klacht van een beëdigd ambtenaar van de stad over diefstal van fietsen door een Afghaan, Iranees en een Afrikaan die verblijven in het oud ziekenhuis”. “Zij zouden de fietsen stelen in Mechelen en doorverkopen voor het asielcentrum. Er staan momenteel inderdaad een kleine honderd fietsen voor het opvangcentrum. Bovendien zouden er ook drugs worden verhandeld in en rond het asielcentrum.” Hij toont een PV van de melding als bewijs.

Volgens Somers blijkt de bewering niet uit de vaststellingen. “Op mijn vraag heeft de politie nazicht gedaan van de fietsen die voor het centrum staan. Resultaat: geen enkele van de fietsen staat opgegeven als gestolen. Een fiets stond los en is in bewaring genomen, maar ook deze staat niet geseind als gestolen”, antwoordt Somers. Woensdagnamiddag voerde de politie ook met behulp van drugshonden van de federale politie een onderzoek uit, maar ook van die actie was het resultaat negatief.

Somers zegt verbijsterd te zijn over het persbericht “dat vol fouten, leugens en vooringenomenheden staat”. Zo liet Creyelman uitschijnen dat de bewoners een leefloon krijgen, wat niet zo is, en beweerde hij dat er niet veel gezinnen met kinderen verblijven. “Er verblijven op dit moment 96 alleenstaanden en 105 mensen in gezinsverband, waaronder 42 kinderen”, aldus het stadsbestuur.