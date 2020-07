Vissers opgelet: blauwalg in vijver Vrijbroekpark Wannes Vansina

24 juli 2020

14u30 0 Mechelen In de vijver van het Vrijbroekpark in Mechelen werd de cyanobacterie vastgesteld, beter bekend als blauwalg vanwege de blauwgroene (maar soms ook roodbruine) olieachtige laag op het water.

Blauwalg houdt gezondheidsrisico’s in voor de gebruikers. Aanraking of inademing van besmet water kan leiden tot gezondheidsklachten, onder meer diarree en braken en huidirritatie. De beheerder van het Vrijbroekpark roept vissers dan ook op voorzichtig te zijn en goed de handen te wassen na contact met een gevangen vis. Hondenbaasjes worden dan weer opgeroepen om hun hond niet in de vijver te laten zwemmen of van het water te laten drinken. Blauwalg ontstaat in stilstaand water door een te hoge temperatuur of een teveel aan nutriënten in het water.