Visfonteintjes IJzerenleen grondig gereinigd na kritiek Wannes Vansina

16 september 2019

De visfonteintjes op de IJzerenleen in Mechelen mogen opnieuw gezien worden. Medewerkers van de stad gaven ze een grondige reinigingsbeurt nadat Mechelaars op sociale media hun ongenoegen hadden geuit over de staat waarin ze verkeerden. Het Team Onderhoud Openbaar Domein nam ze onder handen op vraag van netheidsambtenaar Myriam Dewael. “Eerst werden ze in een bad met zoutzuur gelegd, dan gezandstraald en tenslotte vernist. Ook de binnenkant van de fonteinen werd helemaal gereinigd en de putten leeggetrokken en weer gevuld met zuiver water”, zegt Dewael. Hoelang dat geleden was, kan ze niet zeggen. “Maar ik denk lang.” De fonteintjes verwijzen naar de geschiedenis van de IJzerenleen. Het was ooit een vismarkt.