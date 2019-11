Vijftiger staat terecht nadat hij gevoelige informatie over jeugddossier online zet TVDZM

05 november 2019

16u00 0 Mechelen Een 54-jarige man heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor de rechter. In 2018 plaatste hij verschillende gevoelige informatie van twee minderjarigen uit een jeugddossier online. De kinderen waren eerder geplaatst door een jeugdrechter. Het parket eiste een celstraf van zes maanden.

“Zes maanden? Geef me maar meer”, zei de 54-jarige tegen de rechter. “Ik heb correctioneel niets verkeerd gedaan. Maar goed. Net zoals Jezus zal ik het kruis dragen. Al leidt het tot mijn dood.” De vijftiger nam op zitting dus geen blad voor de man. Volgens het parket stond hij vandaag terecht voor het delen van gevoelige informatie van minderjarige uit een jeugddossier.

“Ondanks hij hierover verschillende keren werd aangesproken en de website zelfs online werd gehaald, bleef meneer maar verder doen”, zei de openbaar aanklager. “Hij moet dringend beseffen dat dergelijke dingen niet kunnen. Want op deze manier komt er heel wat informatie ten grabbel voor iedereen.”

De man ontkende niet dat hij de informatie online had gezet. Alleen zag hij er de fout niet van in. “Wat staat er juist op dat niet online mag staan? Ik zie het niet”, klonk het nog bij de vijftiger. Hij vroeg de vrijspaak. Onder meer omdat de vijftiger ingeschreven is in Bulgariije. “En daar hebt u geen bevoegdheid”, richtte hij zich tot slot naar de rechter.

De vader van de twee kinderen stelde zich burgerlijke partij. Hij vroeg een schadevergoeding van in totaal 10.000 euro voor hem én zijn twee kinderen. “Alsook een dwangsom voor elke dag dat hij de informatie online laat staan”, voegde zijn advocate nog toe.

Vonnis op 2 december.