Vijftiger slachtoffer van administratieve blunder. “Strafregister maakte van mij verkrachter van minderjarige” Wannes Vansina

24 mei 2019

18u14 0 Mechelen Het had niet veel gescheeld of een vijftiger uit Muizen had dit weekend niet kunnen gaan stemmen. Eerst werd hij verkeerdelijk uit zijn kiesrecht ontzet omdat hij een minderjarige verkracht zou hebben, vervolgens vergat de stad het rijksregister aan te passen.

De man, die liever anoniem blijft, rook onraad toen hij voor de gemeenteraadsverkiezingen geen oproepingsbrief kreeg. “Ik ging naar het glazen huis (Het Huis van de Mechelaar – red.) om uitleg te vragen aan het loket. ‘Ge zult wel goed weten waarom’, luidde het antwoord van de bediende. Toen ik negatief antwoorde, raadde ze mij aan om een blad goed gedrag en zeden te halen.”

De Muizenaar deed dat. Het leverde een koude douche op. “Ik hoorde dat ik uit mijn rechten was ontzet voor tien jaar omdat ik in 2013 in Gent was veroordeeld voor de verkrachting van een minderjarige. Het was alsof ik een blok ijs op mijn kop kreeg. Ik was daar echt niet goed van. Blijkbaar was een naamgenoot veroordeeld, maar was mijn strafregister aangepast. Ik ben al 15 jaar niet meer in Gent geweest.”

Het kabinet van burgemeester Bart Somers bevestigt zijn verhaal. “Ik heb toen namens de burgemeester een brief gestuurd naar het centraal strafregister in Brussel om dat aan te kaarten en onze verontwaardiging daarover te delen. Een brief waarop trouwens nooit werd geantwoord”, zegt kabinetsmedewerker Tom Lamberts.

Volgens Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD Justitie, ging het om een “puur menselijke fout”. “Bij het ingeven van de beslissing van de rechter werd de ontzetting uit het kiesrecht verkeerdelijk toegevoegd. Op het moment dat we dat te weten zijn gekomen, hebben we onmiddellijk actie ondernomen.” Volgens Landtsheere was de veroordeelde overigens géén naamgenoot van de Muizenaar. Welke gevolgen de fout had voor de échte dader, kon hij niet zeggen.

“Ik had minstens verontschuldigingen verwacht”, zegt de Muizenaar. Overigens bleef het niet bij een fout die hem deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen kostte. Die van het strafregister werd rechtgezet, maar in aanloop naar de verkiezingen van nu zondag kreeg de man wéér geen oproepingsbrief. “Bij een bezoek aan het stadhuis kregen we te horen dat ik dit keer per ongeluk uit het rijksregister was geschrapt.”

De stad bevestigt dat er een fout gebeurde bij de dienst burgerzaken en dat werd vergeten om het rijksregister aan te passen en het kiesrecht terug te zetten. Een gemeenschapswacht kwam deze week de nodige documenten aan huis brengen om ervoor te zorgen dat hij zondag zeker zonder problemen kan gaan stemmen.